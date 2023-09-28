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Нарышкин: ядерный щит России разбивает мечты Запада о поражении Москвы

11:18
  • четверг
  • 28 сентября 2023

Нанесение стратегического поражения России - одна из главных целей западных стран

Российский ракетно-ядерный щит делает абсурдными мечты ряда западных политиков нанести России стратегическое поражение. Такое заявление сделал в четверг, 28 сентября, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
Генсек ООН оценил уровень ядерной угрозы в мире

Глава СВР подчеркнул, что до сегодняшнего дня ракетно-ядерный щит, основы которого закладывались 80 лет назад, защищает нашу страну, сообщает РИА Новости.

Ранее российский лидер Владимир Путин рассказал, что наша страна продолжит развитие ядерной триады, поскольку оно является ключевой гарантией военной безопасности России и глобальной стабильности.

В контексте конфликта на Украине Запад и Киев обвиняли Москву в безответственной ядерной риторике, хотя российские власти многократно напоминали: ядерная доктрина России носит исключительно сдерживающий характер.

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Сергей Нарышкин
Сергей Нарышкин
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