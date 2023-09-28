Нанесение стратегического поражения России - одна из главных целей западных стран

Российский ракетно-ядерный щит делает абсурдными мечты ряда западных политиков нанести России стратегическое поражение. Такое заявление сделал в четверг, 28 сентября, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Глава СВР подчеркнул, что до сегодняшнего дня ракетно-ядерный щит, основы которого закладывались 80 лет назад, защищает нашу страну, сообщает РИА Новости.

Ранее российский лидер Владимир Путин рассказал, что наша страна продолжит развитие ядерной триады, поскольку оно является ключевой гарантией военной безопасности России и глобальной стабильности.

В контексте конфликта на Украине Запад и Киев обвиняли Москву в безответственной ядерной риторике, хотя российские власти многократно напоминали: ядерная доктрина России носит исключительно сдерживающий характер.

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