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Пашинян спрогнозировал отъезд всех армян из Нагорного Карабаха

11:34
  • четверг
  • 28 сентября 2023

К этому могут привести этнические чистки и депортации

В ближайшие дни на территории Нагорного Карабаха не останется этнических армян. Об этом в ходе выступления на заседании правительства заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Нагорный Карабах прекратит существование 1 января 2024 года
Азербайджан передал армянам Карабаха план по их реинтеграции

Напомним, что буквально несколько дней назад советник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил о готовности плана по реинтеграции проживающего на территории Нагорного Карабаха армян. По его мнению, реализация такого плана позволит избежать конфликтных ситуаций в будущем.

"Анализ показывает, что в ближайшие дни армян в Нагорном Карабахе больше не останется", - заявил Пашинян, чьи слова приводит ТАСС.

При этом глава правительства подчеркнула, что такая ситуация произойдет в результате "этнических чисток и депортаций". По его словам, именно об этом на протяжении многих лет руководство Армении предупреждало мировую общественность.

Ранее в администрации президента Азербайджана сообщили, что Баку предоставил этническим армянам Нагорного Карабаха план по их реинтеграции.

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