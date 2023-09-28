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Собянин: Южная рокада построена более чем на 85%

11:56
  • четверг
  • 28 сентября 2023

Трасса свяжет более двух десятков районов сразу в нескольких округах столицы

В Москве Южная рокада готова уже на 85 процентов. О строительстве крупной транспортной магистрали рассказал сегодня в социальной сети мэр Сергей Собянин.

Трасса свяжет более двух десятков районов сразу в нескольких округах столицы. А поездки по городу станут быстрее и удобнее для миллионов москвичей.

Сейчас построили уже свыше 30 километров дороги, эстакады и путепроводы. В работе еще четыре участка Южной рокады. Среди них и транспортная развязка на пересечении МКАД с улицами Верхние Поля и Капотня.

 
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