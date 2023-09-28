В Белгородской области опровергли слухи о диверсантах ВСУ в регионе

ДРГ не проникала на территорию области
Появившиеся в средствах массовой информации сообщения о том, что на территорию Белгородской области якобы проникла украинская диверсионная группа, не соответствуют действительности. Об этом в четверг, 28 сентября, рассказали в региональном оперштабе.
Там уточнили, что "никакого захода не было". Также в оперштабе рассказали, что российские пограничники совместно с другими силовыми структурами вступили в бой с противником на линии разграничения, сообщает "Интерфакс".
20 сентября сообщалось, что российские войска на херсонском направлении ликвидировали четыре диверсионно-разведывательные группы сил специальных операций ВСУ.
Следующей ночью центры радиотехнической разведки и подготовки диверсантов ВСУ стали целями ударов ВС России — был нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования.