ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Армения предложила России соглашение по Римскому статуту

11:59
  • четверг
  • 28 сентября 2023

Об этом сообщили в Ереване

Армения предложила России заключить двустороннее соглашение для юридического решения по Римскому статуту. Об этом в четверг, 28 сентября, рассказал представитель Еревана по международно-правовым вопросам Егише Киракосян.
Лавров напомнил Армении о незавидной судьбе полагавшихся на США стран

Как заявил дипломат, цель предлагаемого документа — сделать так, "чтобы в случае ратификации Римского статута Арменией опасения России развеялись".

При этом какие-либо подробности о пресловутом соглашении Киракосян не привел, сообщает ТАСС.

Ранее армянский премьер Никол Пашинян заявил о решении ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда, чтобы гарантировать обеспечить территориальную целостность своего государства.

В ответ на это в российском Министерстве иностранных дел пообещали, что Москва будет и дальше стараться поддерживать диалог с Ереваном.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Флаг Армении на здании посольства Армении в Москве
Флаг Армении на здании посольства Армении в Москве
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.