Армения предложила России соглашение по Римскому статуту

Об этом сообщили в Ереване

Армения предложила России заключить двустороннее соглашение для юридического решения по Римскому статуту. Об этом в четверг, 28 сентября, рассказал представитель Еревана по международно-правовым вопросам Егише Киракосян.

Как заявил дипломат, цель предлагаемого документа — сделать так, "чтобы в случае ратификации Римского статута Арменией опасения России развеялись".

При этом какие-либо подробности о пресловутом соглашении Киракосян не привел, сообщает ТАСС.

Ранее армянский премьер Никол Пашинян заявил о решении ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда, чтобы гарантировать обеспечить территориальную целостность своего государства.

В ответ на это в российском Министерстве иностранных дел пообещали, что Москва будет и дальше стараться поддерживать диалог с Ереваном.

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