Вашингтон планирует создать множество горячих точек

Провал внешнеполитической стратегии США в отношении Украины заставил Вашингтон открыть новые фронты "давления" против России, передает издание Al-Watan со ссылкой на комментарии аналитиков.

"Американская администрация приступила к открытию новых фронтов против России — на территориях Молдавии и Южного Кавказа", - заявил один из аналитиков издания, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом аналитик подчеркнул, что американские власти не были готовы к стойкости Москвы в прямой конфронтации с Западом. По его словам, именно по этой причине администрация действующего президента США приняла решение создать вокруг России "больше горячих точек".

Как уточнили авторы публикации, западные страны пришли к выводу о необходимости открытия новых фронтов против России после "тотального" провала внешнеполитической стратегии США на Украине.

Ранее журналисты издания Le Monde сообщили, что страны Запада планируют отказаться от поддержки украинского лидера Владимира Зеленского из-за провала контрнаступления ВСУ. По мнению аналитиков издания, такие намерения американских и европейских чиновников свидетельствуют о значительном снижении влияния США и ЕС на международную политику.

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