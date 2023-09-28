Собянин: в Москве разработали не имеющий аналогов препарат для лечения онкологии

Предприятие планирует выпускать до 40 тыс. флаконов в год

Новый уникальный препарат для лечения онкологических заболеваний разработали и начали выпускать в Москве. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.

"В Москве начали выпускать препарат для лечения онкозаболеваний с помощью света. На ранних стадиях заболевания такой метод лечения может заменить хирургическое вмешательство", - написал Собянин.

При этом столичный мэр подчеркнул, что процедура применения нового препарата состоит их трех этапов: введение лекарства пациенту, накапливание его в опухолевых клетках и дальнейшая активация препарата лазерным или светодиодным излучением. По его словам, в результате этих действий новообразование практически полностью разрушается.

Градоначальник также добавил, что предприятие планирует выпускать до 40 тыс. флаконов в год.

"Мы закроем потребности фотодинамической терапии в России", - заключил мэр

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