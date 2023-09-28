Госдолг Украины вырос на миллиард долларов

Киев продолжает полагаться на поддержку западных союзников

Государственный долг Украины в августе вырос на 1,01 млрд долларов и достиг 133,93 млрд долларов. Об этом в четверг, 28 сентября, рассказали в украинском Министерстве финансов.

При этом внешний долг украинского бюджета составляет почти 70% от общей суммы, сообщает РИА Новости.

Ранее украинский министр финансов Сергей Марченко рассказал, что его страна получила 1,25 млрд долларов от США. Он подчеркнул, что это не увеличит долговое бремя Украины, поскольку они являются частью дополнительного финансирования в рамках проекта Всемирного банка.

При этом источники заявили, неопределенность государственного финансирования на 2024 год приведет к значительному увеличению налогового бремени на Украине.

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