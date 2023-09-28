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Госдолг Украины вырос на миллиард долларов

12:18
  • четверг
  • 28 сентября 2023

Киев продолжает полагаться на поддержку западных союзников

Государственный долг Украины в августе вырос на 1,01 млрд долларов и достиг 133,93 млрд долларов. Об этом в четверг, 28 сентября, рассказали в украинском Министерстве финансов.
Палата представителей США не поддержала сокращение помощи Украине

При этом внешний долг украинского бюджета составляет почти 70% от общей суммы, сообщает РИА Новости.

Ранее украинский министр финансов Сергей Марченко рассказал, что его страна получила 1,25 млрд долларов от США. Он подчеркнул, что это не увеличит долговое бремя Украины, поскольку они являются частью дополнительного финансирования в рамках проекта Всемирного банка.

При этом источники заявили, неопределенность государственного финансирования на 2024 год приведет к значительному увеличению налогового бремени на Украине.

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