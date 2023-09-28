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Варшава признала снижение у поляков желания помогать Украине

12:37
  • четверг
  • 28 сентября 2023

К этому привели "антипольские выпады" Киева

Заявление украинских политиков, критикующих и оскорбляющих Польшу, уменьшают у поляков желание продолжать помогать Киеву. Об этом в четверг, 28 сентября, рассказал министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус.
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Он прокомментировал обещание Киева отозвать иск против Варшавы, поданный во Всемирную торговую организацию, если Польша гарантирует отсутствие ограничений на ввоз украинского зерна.

Телус поинтересовался, что означает пресловутое "если", а также предложил собственный вариант: "Если Украина не отзовет иск, мы не сядем за стол переговоров".

Польский министр отметил, что не воспринимает подобные заявления Киева всерьез, хотя они демонстрируют политическую слабость их авторов, сообщает ТАСС.

Ранее мэр Варшавы Рафал Тшасковский заявил, что критические высказывания украинского лидера Владимира Зеленского в адрес польских властей являются "преувеличением". По выражению польского политика, президента Украины "понесло".

При этом министр канцелярии президента Польши Марчин Пшидач отметил, что Варшава готова отказаться от двустороннего сотрудничества с Киевом, "если Украина не хочет и не стремится дружить с Польшей".

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