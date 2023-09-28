"Военный вызов киевской шайки": в Крыму прокомментировали ракетный удар ВСУ по Севастополю

Москва должна немедленно принять ответные меры

Ракетный удар ВСУ по штабу Черноморского флота в Севастополе является "военным вызовом" для Москвы. Об этом в интервью информагентству РИА Новости заявил постоянный представитель республики Крым при президенте России Георгий Мурадов.

Напомним, что в минувшую пятницу губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил о нанесении ракетного удара украинской армией по штабу Черноморского флота. По словам градоначальника, после атаки ВСУ в центре города были обнаружены осколки боеприпасов.

"Удар по штабу Черноморского флота, который дислоцируется в городе-герое Севастополе почти 240 лет, следует интерпретировать как наглый военный вызов киевской шайки", - заявил Мурадов,

При этом политик подчеркнул, что очередная террористическая атака ВСУ по территории России была организована при содействии США и Великобритании. По его словам, именно по этой причине Москва должна в рамках ответных мер нанести авиаудары не только по Киеву, но и "по другим центрам принятия решений".

Он также добавил, что ответ ВС России за атаку на Севастополь должен быть "в десятки раз мощнее", чем удар украинской армии. Иными словами, Москва должна, наконец-то, показать Западу истинную мощь российских высокоточных вооружений, заключил постпред Крыма.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Вашингтон и Лондон причастны к авиаудару ВСУ на Севастополь. По мнению высокопоставленного дипломата, у Москвы нет ни малейших сомнений, что при подготовке террористического акта украинские военнослужащие использовали разведывательные данные, предоставленные США и Великобританией.

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