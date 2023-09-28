Она почти восстановилась до докризисных уровней

Уже к середине 2023 года российская экономика практически полностью восстановилась до докризисных уровней. Об этом в четверг, 28 сентября, рассказал глава правительства России Михаил Мишустин.

При этом политик уточнил, что некоторое исключение составляет нефтегазовый сектор, которому "нужно больше времени, чтобы перестроить товарные потоки и найти новых торговых партнеров".

Вместе с тем в ряде отраслей выпуск продукции превысил прошлые значения, продолжается и рост потребительской активности, цитирует Мишустина РИА Новости.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Соединенные Штаты и Евросоюз проиграли "войну на истощение", развязанную ими против России. Подтверждением, по словам политика, является утрата доверия населения Европы и США к своим политическим руководителям.

Российский лидер Владимир Путин отмечал, что Соединенные Штаты умеют только добиваться своего с помощью экономических санкций или финансовых ограничений, угрозой применения военной силы.

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