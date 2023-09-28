В "Манеже" открылся Московский финансовый форум

Уникальная дискуссионная площадка, где специалисты обсуждают вопросы экономической политики страны

Тема Московского финансового форума "В поисках нового баланса". Впрочем, балансировать в условиях быстроменяющейся мировой экономики и внешнего давления Россия научилась. Теперь важно найти устойчивое равновесие на десятилетия вперед.

Все последние годы Москва продолжала развивать инфраструктурные проекты, несмотря на сложности, а возможно, и вопреки им. Сергей Собянин отметил, что Россия регулярно сталкивается с проблемами экономического характера. Финансовый кризис, пандемия, затем санкции. Но каждый новый барьер становился новым трамплином.

"Когда мы планируем свои инвестиции - и государственные инвестиции, и государственную поддержку - мы должны понимать, что никакой сверхэффективной истории мы там не получим. Мы должны заниматься государственной поддержкой ключевых отраслей, где мы видим опасность: микроэлектроника, автомобилестроение, космические технологии, спутниковые технологии, беспилотные авиационные системы и так далее", - отметил мэр Москвы.

Несмотря на ряд профессиональных разногласий, в одном участники пленарного заседания сошлись: стадия восстановления российской экономики уверенно пройдена. К середине этого года показатели вышли на докризисный уровень, а некоторые отрасли превзошли прежние показатели.

Пока на дискуссионных площадках разгораются жаркие споры, в фойе выставочного зала "Манеж" предприятия и регионы представляют собственные проекты. Ведь в конечном счете сложные финансовые формулы складываются в простые жизненные решения - транспорт, дороги, парки, рабочие места. Все, что так важно и понятно для каждого россиянина.

Стенд московского правительства демонстрирует, что сделал город за последние годы. Развитие жилой инфраструктуры, строительство дорог, внедрение телемедицины. Отдельное внимание на полях форума уделили подготовке молодых кадров. Михаилу Мишустину продемонстрировали цифровую образовательную экосистему. Главная задача - предоставить студентам качественное дистанционное образование. При этом учесть индивидуальные потребности каждого.

Ювелирная промышленность, которая хранит вековой опыт мастеров, тоже внедряет инновации. Слоган выставки - "Опираясь на традиции - создаем будущее" - работает как часы. Сегодня произведения российских часовщиков и огранщиков высоко ценят за рубежом.

С каждым годом география форума ширится. На этот - 7-й по счету - приехали в том числе зарубежные эксперты. Еще одно доказательство, что интерес к российской экономике растет.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр"

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