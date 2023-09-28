В Москве задержали троих подозреваемых в хулиганстве

Конфликт вспыхнул на дороге

В Москве задержаны трое мужчин, которых подозревают в хулиганстве на юго-востоке столицы. Накануне поздно вечером на Шоссе Энтузиастов они угрожали ножами семейной паре, передает "ТВ Центр"

Конфликт вспыхнул на дороге - хулиганам не понравилось, как перестроился один из автомобилей. Они начали обгонять и подрезать его, выкрикивая оскорбления.

В какой-то момент машины остановились, злоумышленники выбежали и начали бить в окна и пытаться открыть двери. Водителю удалось сдать назад и объехать автомобиль, преграждавший ему дорогу. Как сообщили в Следственном комитете, задержанных доставили на допрос.

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