Овраг с гвоздями: для жителей деревни Шолохово дорога домой превращается в экстрим

Есть ли выход?

Как по лезвию ножа - никак иначе дорогу от дома до автобусной остановки и обратно жители деревни Шолохово назвать не могут. Идти в прямом смысле слова приходится по дну оврага. Причем всем - и пенсионерам, и мамам с колясками, и школьникам.

Деревянный настил из старых досок – это инициатива жителей. Иначе во время дождя тут и вовсе не пройти. Но с коляской идти по ним все равно крайне неудобно. Тем более везде торчат гвозди, и жители порвали тут не одну пару обуви. Кроме того, нет освещения, и в темное время суток легко оступиться и получить травму.

И это не народная тропа. Пешеходная дорожка здесь была всегда, и это даже отмечено на картах. Только раньше она шла наверху. Но когда началось расширение Дмитровского шоссе, прямо на тротуаре установили шумозащитный экран. И путь к автобусной остановке стал опасным для жизни.

В качестве альтернативного маршрута добраться до автобусной остановки из деревни Шолохово можно, используя другую дорогу. Но она настолько узкая, что с трудом разъезжаются две машины, а пешеходу тут и вовсе нет места. Поэтому пользоваться этим вариантом - трудно и небезопасно.

Пешеходная дорожка тут быть должна, говорят юристы. Но тропа в овраге этим законам никак не соответствует. Обвинить жителей в самострое за то, что они собственноручно выстроили деревянный настил, тоже нельзя. Это обустройство безопасного подхода к месту жительства.

"Необходимо обратиться в районную администрацию и копию направить в районное ГИБДД. В случае, если будет отказ или необоснованный какой-то размытый ответ, можно обращаться в прокуратуру. Прокуратура проверит и вынесет предписания", - отметил юрист Юрий Капштык.

Впрочем, за год существования проблемы жители написали в администрацию уже десятки жалоб и требований сделать дорожку и освещение. Ответ, причем после вмешательства журналистов, удалось получить только сейчас: "В течение 2-3 недель данный тротуар будет восстановлен. Также совместно с организацией энергосетевой прорабатывается вопрос с установкой уличного освещения, так как шумозащитный экран закрывает существующее освещение ".

В администрации пообещали, что разберутся, почему подрядная организация, которая расширяла шоссе, не построила новый тротуар, установив шумозащитный экран на старом. А также заявили, что будут тщательно отслеживать подобные случаи и не допускать нарушений на других территориях.

Илья Данильцев, "ТВ Центр"

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