В Морозовской больнице прошла акция "Смеемся, чтобы жить"

Для поддержки детей, страдающих тяжелыми заболеваниями

Клоуны пришли в Морозовскую больницу, чтобы поддержать детей, страдающих тяжелыми заболеваниями. Маленьких героев, каждый день отважно сражающихся с безжалостным врагом.

Команда в ярких париках и костюмах подарила детям массу положительных эмоций. Волонтеры пообщались с пациентами - и отвлекли их внимание во время сложных лечебных процедур.

Такие клоунады помогают справиться со стрессом и по-иному относиться к боли.

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