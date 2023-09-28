МХТ приоткрывает "Занавес"

Первая премьера сезона расскажет о жизни по ту сторону сцены

Занавес со знаменитой белой чайкой - в названии премьеры Московского художественного театра. Его легко представить, но парадокс в том, что в спектакле "Занавес" зрители сразу видят открытое пространство, которое настраивает на откровенность.

Занавес делит мир на служителей сцены и всех остальных. Туда очень трудно попасть и еще сложнее уйти. На сцене - только женщины. Первая премьера театрального сезона МХТ имени Чехова - даже не спектакль, а документальный фильм. В основе - пьеса драматурга Андрея Стадникова, собранная из разговоров с актрисами и работницами театра.

Зрители слышат реальные истории и мысли женщин, которые служат в театре. Иногда смешные, иногда - не очень. Это честные монологи об одержимости работой, выгорании, обесценивании.

Во второй части спектакля голосами актрис говорят сотрудницы "невидимых служб". Те, кого нет на сцене, но без них работа театра невозможна. Здесь и швея-реквизитор, и рабочая по стирке с душой поэта, ключницы, осветители, вахтеры, костюмеры и суфлеры. Многие из них пришли в театр невероятными путями и здесь остались.

Декорации перестаивают на глазах у зрителя. Актрисы перевоплощаются из образа в образ - оказывается непросто играть не выдуманных персонажей, а реальных людей, причем своих коллег.

В финальной части, по задумке режиссера Юрия Квятковского, всех героинь как бы вызвали на сцену.

Во время работы над спектаклем сами артисты открыли любимый театр с новой стороны, услышали судьбы своих коллег и на два часа впустили зрителей в самое сокровенное место - за занавес.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр"

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