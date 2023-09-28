Минфин отверг возможность ограничения плавающего курса рубля

Власти обсуждают меры стабилизации национальной валюты

Ограничивать плавающий курс нецелесообразно. Такое мнение в четверг, 28 сентября, высказал руководитель департамента финансовой политики Министерства финансов России Иван Чебесков.

Эксперт прокомментировал слова главы Минэкономразвития Максима Решетникова о необходимости изучить китайский опыт регулирования валютного рынка и выработать некий собственный его аналог, при котором будет существовать "некая "мембрана" между внутренним рынком рублей и внешним рынком рублей".

Чебесков усомнился в том, что речь велась об ограничении плавающего курса рубля, к которому в России "очень долгое время шли, это существенное достижение всей макроэкономической политики в нашей стране", сообщает "Интерфакс".

Ранее министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что проблему высокой волатильности рубля и инфляции нельзя решать только за счет ключевой ставки или возврата к стандартным мерам валютного контроля.

Глава Сбербанка Герман Греф выражал мнение, что предпринимаемые властями меры для стабилизации курса национальной валюты недостаточно эффективны. По его словам, в связи с этим сотрудники профильных ведомств ведут активную работу в данном направлении.

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