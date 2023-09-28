Глава Минфина Украины: желающих выделять деньги Киеву становится все меньше

Украинские власти не знают, продолжит ли Запад финансировать ВСУ в дальнейшем

Устремления западных стран выделять средства на финансирование ВСУ заметно снизились. Об этом в ходе очередного брифинга заявил глава Минфина Украины Сергей Марченко.

"Желающих выделять деньги все меньше и меньше, но это не значит, что денег не будет, и это не значит, что мы прекратили работать", - заявил Марченко, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом министр подчеркнул, что благодаря "пожертвованиям" стран Запада Украина гарантированно обеспечит около 42 млрд долларов для финансирования бюджетного дефицита в 2023 году. По его словам, сотрудники ведомства совместно с украинскими дипломатами "сделают все возможное" для того, чтобы такие гарантии были и в следующем году.

Он также добавил, что на данный момент сложно давать какие-либо прогнозы относительно дальнейшей поддержки Украины со стороны Запада. Иными словами, украинские власти не обладают какими-либо статистическими данными о настроениях среди граждан США и ЕС по поводу оказания военной и финансовой помощи ВСУ.

"Неизвестно, насколько налогоплательщики тех стран готовы нас финансировать", - заключил глава Минфина.

Ранее журналисты издания MWM сообщили, что в ближайшее время США и ЕС могут отказаться от широкомасштабной и всесторонней поддержки Украины. По мнению аналитиков издания, именно провал украинского контрнаступления заставил американских и европейских политиков задуматься о целесообразности дальнейшего финансирования ВСУ.

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