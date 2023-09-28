Эстония предложила запретить транзит товаров в рамках санкций против России

В Европе обдумывают 12-й пакет рестрикций

Необходимо продолжать ужесточать санкции против России, усиливать их реализацию и усложнять уклонение от санкций — такое заявление сделал в четверг, 28 сентября, министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

Таллин предлагает ввести в следующий, двенадцатый, пакет санкций Евросоюза полное торговое эмбарго против России, поскольку "любая торговля с Россией нецелесообразна".

Альтернативные предложения Эстонии по ужесточению санкций предполагают запрет на транзит подпадающих под санкции товаров и резкое сокращение доходов от экспорта российских энергоносителей, сообщает "Интерфакс".

Ранее глава кабмина Михаил Мишустин заявил, что уже к середине 2023 года российская экономика практически полностью восстановилась до докризисных уровней. В ряде отраслей выпуск продукции превысил прошлые значения, продолжается и рост потребительской активности.

Бывший офицер ЦРУ Филип Джиральди заявил, что Россия вышла победителем из санкционного давления западных стран. По его словам, на Западе думали, что меры финансово-экономического давления, которые они оказывают на Россию, будут достаточными, однако сломить Москву не удалось.

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