ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Эстония предложила запретить транзит товаров в рамках санкций против России

14:02
  • четверг
  • 28 сентября 2023

В Европе обдумывают 12-й пакет рестрикций

Необходимо продолжать ужесточать санкции против России, усиливать их реализацию и усложнять уклонение от санкций — такое заявление сделал в четверг, 28 сентября, министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.
Экономист Пикин о санкциях в энергетике: как торговали - так и торгуем

Таллин предлагает ввести в следующий, двенадцатый, пакет санкций Евросоюза полное торговое эмбарго против России, поскольку "любая торговля с Россией нецелесообразна".

Альтернативные предложения Эстонии по ужесточению санкций предполагают запрет на транзит подпадающих под санкции товаров и резкое сокращение доходов от экспорта российских энергоносителей, сообщает "Интерфакс".

Ранее глава кабмина Михаил Мишустин заявил, что уже к середине 2023 года российская экономика практически полностью восстановилась до докризисных уровней. В ряде отраслей выпуск продукции превысил прошлые значения, продолжается и рост потребительской активности.

Бывший офицер ЦРУ Филип Джиральди заявил, что Россия вышла победителем из санкционного давления западных стран. По его словам, на Западе думали, что меры финансово-экономического давления, которые они оказывают на Россию, будут достаточными, однако сломить Москву не удалось.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Европейский газовый хаб
Европейский газовый хаб
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.