Путин встретился с Кадыровым

Политики обсудили ряд актуальных тем

Президент России Владимир Путин в четверг, 28 сентября, провел встречу с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым. Об этом рассказала пресс-служба Кремля.

Как отметил российский лидер, темой встречи стало обсуждение ситуации в регионе, в том числе в экономической и социальной сферах. В целом динамика положительная, подчеркнул Путин.

Глава государства отметил уверенную работу Кадырова и его команды, а также их хорошее взаимодействие с федеральными властями.

Кадыров, в свою очередь, рассказал президенту о поддержке участников специальной военной операции, заверив, что все их вопросы и проблемы решаются надлежащим образом.

В марте Путин принял Кадырова в Кремле. Глава Чечни проинформировал российского лидера о социально-экономических достижениях региона в 2022 году. Как заявил в начале встречи Кадыров, "в республике у нас все очень неплохо", причем "это благодаря Вам". Однако Путин заявил, что это "благодаря чеченскому народу".

В сентябре в интернете появились слухи о том, что глава Чечни Рамзан Кадыров якобы был тяжело болен и скончался в Центральной клинической больнице управления делами президента. Эти фейки опроверг сам политик, опубликовав видео своей прогулки.

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