ВКС России получили новые истребители пятого поколения Су-57

До конца текущего года военным будет передана еще одна партия самолетов

Отечественные авиаконструкторы передали Министерству обороны очередную партию истребителей пятого поколения Су-57, передает РИА Новости со ссылкой на официальное заявление главы Минпромторга Дениса Мантурова.

Уточняется, что самолеты переданы ВКС России после полного цикла заводских испытаний и тестов.

"Комсомольский-на-Амуре авиационный завод передал ВКС России очередные серийные самолеты Су-57 и Су-35С", - говорится в сообщении.

При этом министр подчеркнул, что остальные истребители будут переданы оборонному ведомству до конца текущего года. По его словам, на данный момент боевые машины находятся на стадии "окончательной сборки".

Он также добавил, что сотрудники Объединенной авиастроительной корпорации отправили представителям Минобороны России уже третью за 2023 год партию истребителей Су-35С.

Ранее министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что отечественным оборонно-промышленным предприятиям требуется свыше 16 тысяч новых специалистов. По его мнению, этого количества специалистов будет достаточно для полного обеспечения ОПК необходимыми производственными мощностями.

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