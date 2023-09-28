Кремль объяснил повышение расходов на оборону в 2024 году

Россия продолжает спецоперацию

Увеличение объема бюджетных расходов на оборону в проекте бюджета на 2024 год оправдано. Такое заявление сделал в четверг, 28 сентября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Спикер Кремля напомнил, что "мы живем в состоянии гибридной войны, мы продолжаем специальную военную операцию".

Как подчеркнул Песков, это требует высоких расходов, сообщает "Интерфакс".

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что американским властям следовало бы начать финансировать российскую армию для экономии денежных средств, поскольку финансовая и военная помощь Киеву со стороны "западных партнеров" превысила военные затраты России.

При этом в Министерстве обороны Украины рассказали, что один день вооруженного конфликта обходится Киеву в 100 млн долларов.

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