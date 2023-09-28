ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Песков ответил на слухи об участии кубинцев в СВО

14:40
  • четверг
  • 28 сентября 2023

В интернете появились такие сообщения

В Кремле готовы изучить информацию о кубинцах, якобы обманом привлеченных к участию в специальной военной операции России. Об этом в четверг, 28 сентября, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Чиновнику предложили прокомментировать соответствующие сообщения со ссылкой на "некоторых родственников воюющих" граждан Кубы.

Песков отметил, что "здесь нужно говорить, кто конкретно, когда, кому что обещал", а "каких-то обобщающих формулировок здесь быть не должно, поскольку это неуместно".

Администрация президента внимательно отнесется к этому вопросу, если появится конкретная информация, а пока вопросы о спецоперации следует задавать Министерству обороны, цитирует пресс-секретаря главы государства "Интерфакс".

Ранее российский лидер Владимир Путин назвал полной чушью сообщения о том, что северокорейские добровольцы якобы участвуют в боевых действиях в рамках спецоперации на Украине на стороне России.

При этом первый заместитель председателя комитета по международным делам Госдумы Дмитрий Новиков указывал, что в зоне СВО со стороны Украины появляется все больше иностранных наемников, а процесс вступления в ряды ВСУ иностранцев "становится все менее тайным и табуированным".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.