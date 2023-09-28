Песков ответил на слухи об участии кубинцев в СВО

В интернете появились такие сообщения

В Кремле готовы изучить информацию о кубинцах, якобы обманом привлеченных к участию в специальной военной операции России. Об этом в четверг, 28 сентября, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Чиновнику предложили прокомментировать соответствующие сообщения со ссылкой на "некоторых родственников воюющих" граждан Кубы.

Песков отметил, что "здесь нужно говорить, кто конкретно, когда, кому что обещал", а "каких-то обобщающих формулировок здесь быть не должно, поскольку это неуместно".

Администрация президента внимательно отнесется к этому вопросу, если появится конкретная информация, а пока вопросы о спецоперации следует задавать Министерству обороны, цитирует пресс-секретаря главы государства "Интерфакс".

Ранее российский лидер Владимир Путин назвал полной чушью сообщения о том, что северокорейские добровольцы якобы участвуют в боевых действиях в рамках спецоперации на Украине на стороне России.

При этом первый заместитель председателя комитета по международным делам Госдумы Дмитрий Новиков указывал, что в зоне СВО со стороны Украины появляется все больше иностранных наемников, а процесс вступления в ряды ВСУ иностранцев "становится все менее тайным и табуированным".

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