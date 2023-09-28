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"Для этого нет причин": Песков прокомментировал исход армян из Нагорного Карабаха

14:57
  • четверг
  • 28 сентября 2023

Москва не видит причин для оттока населения из региона

На данный момент каких-либо реальных причин для массового исхода этнических армян из Нагорного Карабаха нет. Об этом в ходе очередного брифинга заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пашинян спрогнозировал отъезд всех армян из Нагорного Карабаха
Нагорный Карабах прекратит существование 1 января 2024 года

Напомним, что сегодня утром премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о возможном отъезде большей части населения Нагорно-Карабахской республики. По его мнению, такая ситуация якобы может произойти из-за "этнических чисток" в регионе.

"Прямой причины для таких действий нет", - заявил Песков, чьи слова приводит "Интерфакс".

При этом политик подчеркнул, что многие жители непризнанной республики действительно приняли решение покинуть территорию Нагорного Карабаха "навсегда". По его словам, представители этнических армян, которые приняли подобного рода решение, должны быть обеспечены "нормальными условиями жизни".

"То есть гуманитарный аспект этой проблемы - это то, что нас беспокоит больше всего", - заключил он.

Ранее информагентства опубликовали указ президента Нагорно-Карабахской республики Самвела Шахраманяна, согласно которому непризнанное государство прекратит свое существование уже 1 января 2024 года. По мнению политика, такое решение будет способствовать обеспечению физической безопасности этнических армян, проживающих в регионе.

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