Путин о выборах в новых регионах: значимое событие, важный шаг

Ситуация и задачи у этих субъектов федерации особые

Владимир Путин по видеосвязи из Кремля проводит встречу с избранными главами регионов, сообщает "ТВ Центр".

Президент поздравил собеседников с победой и отметил, что они показали достойные результаты по итогам голосования. Также глава государства подчеркнул, что сами выборы были открытыми, честными и конкурентными. Высокая явка свидетельствует о растущей гражданской зрелости общества.

Отдельно Владимир Путин высказался о новых регионах. Там жители голосовали по российскому законодательству впервые.

"По итогам голосования в региональных парламентах, состав которых был также впервые избран по российским законам, подтвердили свои полномочия действующие главы субъектов федерации. Безусловно, это значимое событие, важный шаг на пути полноценного вхождения новых регионов в единое правовое государственное пространство нашей большой страны. Ситуация и задачи у этих субъектов федерации особые. Убежден, и региональные власти, и, что самое главное, люди, наши граждане чувствуют поддержку, которую им оказывает вся Россия. Это чрезвычайно важно. Так и будет", - сказал глава государства.

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