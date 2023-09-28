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Путин назвал плюс внешнего давления на Россию

14:59
  • четверг
  • 28 сентября 2023

Санкции сыграли России на руку

Российская экономика в условиях внешнего санкционного давления только набирает темпы. Об этом в четверг, 28 сентября, рассказал глава государства Владимир Путин.
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Президент отметил, что в настоящее время отечественная промышленность функционирует так, как не работала еще никогда. В строительстве и сельском хозяйстве фиксируют рекордные показатели, которых не было и в Советском Союзе.

Внешнее давление стало лишь стимулом для роста российского производства, подчеркнул Путин. В этих условиях он призвал продолжать поддержку бизнеса, особенно в высокотехнологичных отраслях, сообщает РИА Новости.

Ранее глава кабмина Михаил Мишустин заявил, что уже к середине 2023 года российская экономика практически полностью восстановилась до докризисных уровней. В ряде отраслей выпуск продукции превысил прошлые значения, продолжается и рост потребительской активности.

При этом в отчете Всемирной торговой организации (ВТО) о мировой торговле за 2023 год говорится, что экономические санкции, введенные в отношении России из-за конфликта на Украине окажут негативное влияние на большинство экономик мира.

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