Китай разрешил поставки российской свинины

Россия десять лет добивалась доступа на китайский рынок

Власти Китая приняли решение разрешить поставки на свой рынок российской свинины. Об этом в четверг, 28 сентября, рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.

Ведомство уточнило, что Главное таможенное управление КНР отменило ограничения на экспорт свинины из России, чего Москва добивалась десять лет.

Инспекционные и карантинные требования к российской свинине, экспортируемой в Китай, будут сформулированы компетентными китайскими ведомствами дополнительно, сообщает "Интерфакс".

Ранее в Федеральной таможенной службе России заявили, что поворот российской внешней торговли в сторону стран Юга и Востока уже состоялся. В России продолжается серьезная переориентация транспортных и логистических путей, традиционные транспортные потоки преобразуются.

При этом доля рубля и китайского юаня в торговых расчетах между Россией и Китаем достигла 90%. Прежде доля российского рубля в таких расчетах составляла 4%, сейчас показатель достиг 20%.

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