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"Публичная конфронтация": в Британии заявили о начале вражды между Украиной и Западом

15:29
  • четверг
  • 28 сентября 2023

Зеленский надоел западным союзникам

ВСУ могут лишиться поддержки со стороны Запада из-за неблагодарности президента Украины Владимира Зеленского, передает издание The Telegraph со ссылкой на комментарий политического аналитика Джорджа Бычинского.

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"Зеленский, вместо того чтобы вести конструктивный диалог, выбрал публичную конфронтацию, прибегнув к судебным искам через ВТО", - заявил Бычинский, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом политолог подчеркнул, что такие действия украинского президента свидетельствуют об отсутствии у него благодарности за предоставленную странами Запада военную и финансовую помощь ВСУ. По его словам, именно по этой причине американские и европейские политики могут отказаться от финансирования украинской армии в ближайшее время.

"Это означает начало вражды с верными друзьями", - заключил аналитик.

Ранее глава Минфина Украины Сергей Марченко заявил, что западные страны "неохотно" выделяют деньги на содержание ВСУ. По мнению высокопоставленного чиновника, Запад может отказаться от всесторонней и широкомасштабной поддержки украинской армии в любой момент.  

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