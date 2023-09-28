Мишустину показали уникальную цифровую образовательную экосистему

В "Манеже" открылся Московский финансовый форум

За последние 12 лет доходы Москвы выросли почти в три с половиной раза. И значительная часть их пошла в федеральный бюджет. Об этом заявил мэр Сергей Собянин. Он выступил на пленарном заседании Московского финансового форума, который сегодня стартовал в Манеже. На площадке обсуждаются актуальные вопросы развития финансового сектора и бюджетная политика государства в условиях санкций и новых реалий мировой экономики.

Тема "Московского финансового форума – 2023" – "в поисках нового баланса". Впрочем, балансировать в условиях быстроменяющейся мировой экономики и внешнего давления российская экономическая система научилась. Это доказывает и рост ВВП. В этом году ожидают на 2-3 %. Но теперь важно найти устойчивое равновесие на десятилетия вперед.

Россия далеко не первый раз сталкивается с подобными вызовами, напомнил мэр Москвы Сергей Собянин. Финансовый кризис конца нулевых, затем пандемия коронавируса, западные санкции. Но каждый новый барьер становился и новым трамплином. Да, отечественные предприятия сумели перенастроить логистику и развернуться на восток. Однако предприниматели жалуются: азиатские импортеры, пользуясь ситуацией, завышают цены. А потому важно развивать собственное производство. Особенно это касается критически важной продукции.

"Когда мы планируем свои инвестиции - и государственные инвестиции, и государственную поддержку - мы должны понимать, что никакой сверхэффективной истории мы там не получим. Мы должны заниматься государственной поддержкой ключевых отраслей, где мы видим опасность: микроэлектроника, автомобилестроение, космические технологии, спутниковые технологии, беспилотные авиационные системы и так далее, и так далее", - отметил Собянин.

Открывая пленарную сессию, премьер Михаил Мишустин напомнил: сегодня практически все отрасли вышли на докризисные показатели. Вместе с производством растет и спрос на товары. Люди покупают. А это в свою очередь привлекает в страну инвесторов. Даже в условиях санкций. Уже очевидно: Россия сумела адаптироваться к новым рыночным реалиям и выработать эффективную стратегию. Кабмин одобрил проект бюджета России на ближайшие 3 года.

"Наши действия будут сосредоточены, прежде всего, на эффективном решении тех самых 6 приоритетов, которые поставил нам президент. Это углубление экономического взаимодействия с перспективными партнёрами из дружественных государств, совершенствование необходимых механизмов, в том числе транспортной, платежной составляющих, укрепление нашего технологического и финансового суверенитета, опережающее строительство транспортной, коммунальной и социальной инфраструктур", - сообщил Мишустин.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина настаивает: нельзя забывать и про финансовый сектор. И многое в этом направлении уже сделано. Россия сохранила возможность проводить расчеты - как внутренние, так и внешние. Расширяется география использования карты "Мир". Обсуждается возможность использования блокчейн-технологий.

"Нам нужно умно выстраивать денежную политику. Прежде всего, создавать механизмы, которые осуществляют приток финансовых средств в те сектора и отрасли, которые нужны для структурной перестройки", - отметила Набиуллина.

Пока на дискуссионных площадках спорили, в фойе выставочного зала "Манеж" предприятия и регионы представляли собственные проекты. Ведь в конечном счете сложные финансовые формулы складываются в простые жизненные решения - транспорт, дороги, парки, рабочие места. Теме подготовки кадров на форуме уделили особое внимание. Михаилу Мишустину продемонстрировали уникальную цифровую образовательную экосистему. С ее помощью каждый студент может получать качественное дистанционное образование.

Инновации проникают даже в те области, где, казалось бы, особенно ценится ручной труд. Слоган этой ювелирной выставки - "Опираясь на традиции - создаем будущее". Благодаря сочетанию векового опыта и прогрессивным решениям наши мастера покоряют зарубежные выставки. И это еще один важный аспект новой экономической стратегии. Отечественная продукция должна не просто заместить исчезнувшие товары, а стать конкурентной на мировом рынке.

География форума шире с каждым годом. На эту седьмую по счету встречу приехали не только российские предприниматели, но и зарубежные гости. Что, в общем, не удивительно. Интерес к эффективной экономике способен пробить даже самую глухую санкционную стену.

Анна Пешехонова, Татьяна Сидорова, "ТВ Центр"

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