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Пентагон предупредил о последствиях шатдауна для помощи Украине

15:56
  • четверг
  • 28 сентября 2023

Поставки Киеву затормозятся

Поставки Соединенными Штатами оружия и военной техники на Украину замедлятся в случае приостановки работы федерального правительства страны (шатдауна). Об этом в четверг, 28 сентября, предупредил заместитель министра обороны США по финансам Майкл Маккорд.
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По словам представителя Пентагона, ведомство заручилось поддержкой Конгресса по отправке Киеву вооружений и военной техники на 5 млрд долларов из уже имеющихся запасов.

Однако у Пентагона остается всего 1,6 млрд долларов на заключение новых контрактов на замену военного оборудования, которое отправится на Украину, сообщает Bloomberg.

Ранее Палата представителей Конгресса США большинством голосов отклонила две поправки, принятие которых привело бы к сокращению или полному прекращению оказания помощи Украине.

При этом украинский министр финансов Сергей Марченко заявил, что устремления западных стран выделять средства на финансирование ВСУ заметно снизились — "желающих выделять деньги все меньше и меньше".

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