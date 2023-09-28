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Президент Южного Судана: не видим альтернатив дружбе с Россией

18:08
  • четверг
  • 28 сентября 2023

Салва Киир провел переговоры с Владимиром Путиным

Перспективы развития двусторонних отношений в различных областях, а также вопросы региональной и международной повестки дня были в центре внимания переговоров Владимира Путина и президента Южного Судана Салвы Киира.
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Российский президент, приветствуя высокого гостя, напомнил, что наша страна была одной из первых, которая признала суверенитет и независимость Джубы.  Владимир Путин отметил поступательный характер двустороннего экономического и гуманитарного сотрудничества и особо остановился на вопросах безопасности.

"Конечно, мы отдаем себе отчет в том, что дальнейшее поступательное развитие связано с обеспечением безопасности, с урегулированием всех тех проблем и сложностей, которые достались вам еще с прежних времен, поэтому будем делать всё, для того чтобы вас поддержать и по этому направлению. Я очень рад тому, что вы нашли возможность приехать в Россию, обсудить все эти вопросы, так же, как и вопросы региональной стабильности, безопасности. Мне было бы очень интересно узнать ваше мнение по этим вопросам", - отметил Путин.

"Мы будем работать сообща с вами и Российской Федерацией, потому что сегодня ситуация в мире показывает, что в одиночку никак не выжить, не добиться успеха, наша страна не исключение. Мы самая молодая нация на планете и нам необходимо иметь сильных влиятельных друзей, одним из которых являетесь вы. И мы не видим каких-либо альтернатив дружбе с вами", - заявил Салва Киир.

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Владимир Путин и президент Южного Судана Салва Киир
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