Политик встретился с президентом Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в четверг, 28 сентября, прибыл на Украину с рабочим визитом. Норвежский политик встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Зеленский рассказал, что обсудил со Столтенбергом все ключевые оборонные вопросы, ситуацию на поле боя и потребности в поставках оружия и военной техники.

Генсек Североатлантического альянса анонсировал передачу Киеву дополнительных систем противовоздушной обороны и заявил, что будущее Украины — в НАТО, сообщает ТАСС.

Ранее председатель комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что государства — члены НАТО во главе с США координируют украинские атаки на Крым, что делает их соучастниками военных преступлений киевского режима.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что формат Минских соглашений был необходим Западу для того, чтобы "накачать" ВСУ передовыми вооружениями НАТО и в дальнейшем обернуть их против России.

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