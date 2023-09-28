Собянин: главы регионов должны делать все для помощи России в период СВО

Мэр столицы поблагодарил президента за поддержку губернаторского корпуса

В четверг президент Владимир Путин в режиме видеоконференции провел встречу с избранными главами регионов - руководителями 26 субъектов. Путин поздравил их с победой и обозначил ключевые направления работы.

В ходе встречи мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил президента за поддержку губернаторского корпуса. И подчеркнул, что высокие результаты выборов обязывают работать с полной ответственностью и максимальной эффективностью.

Мэр уверен, что необходимо реализовывать не только региональные полномочия, но и помочь стране в период проведения СВО.

"Мы должны делать все, чтобы помочь стране в период проведения специальной военной операции. Не только для социальной поддержки наших бойцов и их семей, но и для экономики, для обороно-промышленного комплекса", - отметил Собянин.

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