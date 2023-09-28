Столтенберг назвал неприемлемой капитуляцию Украины ради заключения мира

Запад выступают против урегулирования конфликта любой ценой

Капитуляция Украины не приведет к установлению мира на европейском континенте. Об этом в ходе выступления в украинской столице заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Капитуляция Украины не будет означать мира, она приведет к оккупации", - заявил Столтенберг, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом политик подчеркнул, что страны Запада выступают против урегулирования конфликтной ситуации на Украине "любой ценой". По его словам, на сегодняшний день первостепенная задача НАТО заключается в предоставлении всех необходимых вооружений ВСУ для продолжения наступательных действий в зоне военной спецоперации.

Он также добавил, что "формула мира", предложенная президентом Украины Владимиром Зеленским на заседании саммита в Джидде, на данный момент является "лучшей инициативой" по дипломатическому урегулированию украинского кризиса.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российская сторона готова к возобновлению переговорного процесса с Украиной. По мнению высокопоставленного дипломата, для скорейшего урегулирования конфликта Запад и Киев должны перестать игнорировать условия Москвы по достижению мира.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"