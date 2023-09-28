Путин подписал закон о Дне воссоединения новых регионов с Россией

Он будет отмечаться 30 сентября

День воссоединения новых регионов с Россией будет отмечаться 30 сентября. Соответствующий закон подписал в четверг, 28 сентября, российский президент Владимир Путин.

Именно 30 сентября в Кремле состоялось историческое событие - церемония подписания договоров о вхождении в нашу страну новых регионов. Такой выбор сделали сами жители этих территорий во время референдумов.

Инициатива призвана установить новую памятную дату в честь воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией, отмечает РИА Новости.

Ранее в четверг президент в режиме видеоконференции провел встречу с избранными главами регионов - руководителями 26 субъектов. Путин поздравил их с победой и обозначил ключевые направления работы.

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