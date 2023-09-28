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Финляндия высказалась о размещении ядерного оружия

16:46
  • четверг
  • 28 сентября 2023

Такие перспективы отсутствуют

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен прокомментировал возможное размещение на территории страны ядерного оружия.

По слова министра, Хельсинки не планирует данного шага, даже будучи членом НАТО. "Перспективы хранения или размещения ядерного оружия на новых местах отсутствуют", - заявил Антти Хяккянен (цитата по РИА Новости).

26 сентября издание The New York Times отметило, что власти Финляндии заплатили высокую цену за "головокружительное" присоединение страны к Североатлантическому альянсу. Так, Хельсинки пришлось в значительной степени увеличить оборонные расходы.

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