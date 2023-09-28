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Польша уличила Киев во лжи из-за украинской ракеты

17:28
  • четверг
  • 28 сентября 2023

В Варшаве подтвердили - убившая двух человек ракета была украинской; Киев это отрицал

В Польше официально подтвердилась украинская принадлежность ракеты, которая в конце прошлого года рухнула на территории Польши и привела к гибели двух человек.
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Генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро озвучил результаты расследования, проведенного местными прокурорами. Как выяснилось, ракета была украинской - еще времен СССР.

"Что касается места запуска и принадлежности к конкретной военной группировке, то это была украинская ракета", - резюмировал Збигнев Зебро.

При этом ранее президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что Киев не причастен к данному происшествию.

В последнее время отношения Киева и Варшавы заметно охладились. 28 сентября министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус заявил, что заявление украинских политиков, критикующих и оскорбляющих Польшу, уменьшают у поляков желание продолжать помогать Киеву.

В Польше также резко отреагировали на чествование нациста в парламенте Канады. Посол Польши в Канаде призвал привлечь ветерана СС Ярослава Хунке (ранее он носил украинскую фамилию Гунько) к уголовной ответственности.

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