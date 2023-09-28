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Собянин: Основные работы по благоустройству прудов в Марьино завершены

18:00
  • четверг
  • 28 сентября 2023

Созданы новые комфортные общественные пространства

В районе Марьино созданы новые комфортные пространства для отдыха и занятий спортом. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Сергей Собянин. По его словам, основные работы по благоустройству завершены.

"По сути, создали новые комфортные общественные пространства, где люди любого возраста могут гулять, отдыхать и заниматься спортом", – написал мэр.

В районе расширены тротуары, обустроены зоны отдыха с удобными лавочками, установлены пандусы для маломобильных горожан. Также оборудовано 26 спортивных и детских площадок и площадка для выгула собак. Установлено дополнительное современное освещение, а воздушные кабельные линии убраны под землю.

Также отремонтировано 15 пешеходных мостов через пруды, очищены и приведены в порядок сами водоемы. В районе разбили газоны и цветники. Поздней осенью будут высажены деревья и кустарники, а в ближайшее время в зонах отдыха разместят беседки.

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