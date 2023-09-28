Украинские снаряды упали у детсада и школы в Херсонской области

Пострадала сотрудница детсада

В Херсонской области в селе Подо-Калиновка недалеко от школы и детского сада упали снаряды, выпущенные ВСУ. Об этом в четверг сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко.

"Совсем рядом со зданиями школы и детсада, где в этот момент шли занятия. Осколки прошили стекла", - рассказал Алексеенко в своем Телеграм-канале. Пострадал один человек, это сотрудница детского сада.

26 сентября пятеро мирных жителей пострадали в результате обстрелов украинскими военными территории Белгородской области. Среди раненых – четыре женщины. Всем пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь.

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