В США стартовали слушания по импичменту Байдену

Первое заседание для республиканцев вышло комом

Делу Байденов дали ход - в Сенате США стартовали слушания об импичменте президента. Заседание проходит в комитете по надзору. Республиканцы уже анонсировали - они собрали горы доказательств того, что нынешний глава Белого дома много лет систематически злоупотреблял своей должностью ради финансовой выгоды своей семьи.

Это зрелищней, чем любое популярное американское шоу. Республиканцы в прямом эфире устроили расследование в отношении президента США и его сына. Трансляцию ведут десятки топовых телеканалов.

"Демократы нанесли большой ущерб доверию расследованиям Конгресса распространением версий о российском сговоре, но мы не собираемся устраивать охоту на ведьм и фабриковать обвинения. Комитет по надзору Палаты представителей рассмотрит более двух дюжин доказательств, раскрывающих деятельность Джо Байдена", - заявил Джеймс Комер, председатель комитета по надзору и подотчетности Палаты представителей.

700 страниц о том, что творил нынешний американский президент вместе с сыном. И куда же без русского следа. По данным конгрессменов, глава государства получил незаконный доход в 20 миллионов долларов от компаний из России, Казахстана и Украины, а также лгал о неосведомленности про зарубежный бизнес сына Хантера.

"Новые доказательства показывают, что Джо Байден принимал его и его бизнес-партнёра Макгилла Ормона в Белом доме в феврале 2014 года, а также в резиденции вице-президента в 2015 году. Назначение Хантера Байдена произошло почти сразу же после визита Джо Байдена на Украину", - заявил Джейсон Смит, председатель комитета Палаты представителей.

"Эта история стара, как мир. Политик предпринимает действия, которые приносят деньги его семье, а затем пытается скрыть это", - сказал Джим Джордан, председатель по расследованию по делу об импичменте президента Джо Байдена.

Но тайное, как известно… Особенно, если дело касается ну уж очень высокопоставленного чиновника. Тут имя Байдена сыграло против него. В итоге сначала в руки республиканцам, а потом и в открытый доступ попали письма, банковские данные, отчеты и стенограммы допросов тех, кто знал о бизнесе Джо Байдена и его сына. При этом якобы есть данные, как расследованию препятствовали каждый раз, когда всплывало имя главы Белого дома. Байрон Дональдс зачитывает сообщение Хантера Байдена, в котором говорится, что он отдает половину своей так называемой зарплаты отцу.

Процесс импичмента запустил спикер Палаты представителей Кевин Маккарти после серии громких скандалов. 80-летний глава Белого дома изрядно опустошил американский бюджет, при этом в стране инфляция растет, как и уровень преступности. Накануне в передаче популярного журналиста Такера Карлсона политический обозреватель Бил О'Рейли заявил, что Байден – второй худший президент в истории.

Первое заседание для республиканцев вышло комом. Демократы обвинили их в раздувании из мухи слона. А если нет улик, то нет и импичмента. Один из членов Палаты представителей порекомендовал конгрессу заняться делом, ведь на носу шатдаун – приостановка работы правительства.

Процедура импичмента в США стала способом борьбы за президентское кресло. И это очень плохой знак для американского правительства, считают эксперты. Только против бывшего президента Дональда Трампа процедуру запускали аж дважды.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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