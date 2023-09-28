Путин провел встречу с избранными главами регионов. Главное

Президент обозначил ключевые направления работы

Выборы прошли открыто, честно и в конкурентной борьбе. Об этом заявил президент на встрече с избранными главами регионов - руководителями 26 субъектов, она прошла в режиме видеоконференции. Президент поздравил их с победой и обозначил ключевые направления работы. В приоритете - благополучие людей, решение демографических и социальных задач. Особое внимание глава государства попросил уделять высокотехнологичным проектам, которые развивают отечественную экономику.

На связи с президентом 26 глав регионов. Встречу Путин начинает с поздравлений. Явка во всех регионах высокая. Результаты выборов - убедительные. Для страны настало время новых возможностей, подчёркивает президент.

"Вопреки, кстати, планам тех, кто мечтал задушить нас санкциями. Напротив, внешнее давление в итоге стало мощным стимулом для роста наших собственных производств, раскрытия собственного потенциала в самых разных сферах", - отметил Путин.

Впервые – теперь уже по российскому закону – голосование прошло в новых регионах. Событие значимое - это отмечает и сам президент. Республики Донбасса и Новороссии всё активнее интегрируются в единое правовое пространство нашей страны. В субботу мы будем отмечать первую годовщину воссоединения. Инициатором законопроекта об учреждении праздничной даты 30 сентября выступил сам президент.

"Когда стало известно о высокой явке избирателей в Донецкой народной республике на выборах, я услышал фразу: "Донбасс не перестаёт удивлять". Вы знаете, для нас – внутри региона – это абсолютно логично. Такая активность стала очередным подтверждением правильности выбора и воссоединения с Российской Федерацией", - заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

Для того, чтобы придерживаться курса на качество, необходимо поддерживать высокую планку в социальной сфере. Важный вопрос, подчёркивает Путин, помощь нашим воинам, а также забота об их семьях. Это не столько служебный долг - сколько акт уважения и благодарности за подвиги. С этим согласился и мэр Москвы Сергей Собянин.

"Мы должны делать всё, чтобы помочь стране в период проведения специальной военной операции, и не только для социальной поддержки наших бойцов, их семей, но и для экономики, для оборонно-промышленного комплекса, для тех ребят, которые сегодня воюют на фронте, создавая новые промышленные мощности, оказывая им непосредственную поддержку поставкой необходимых вещей, продовольствием, гуманитарной помощью. Это очень важно, это как раз создаёт платформу для консолидации нашего общества и ощущения его сплочённости", - сказал Собянин.

Прошедшие выборы мэра столицы показали высокое доверие действующей власти, за Сергея Собянина проголосовали более 76%. Москва успешно развивает ключевые отрасли экономики – такие, как микроэлектроника, фармацевтика и автомобилестроение. Всё больше в столице появляется заводов оборонно-промышленного комплекса. И люди готовы доверять власти. Что в свою очередь накладывает на избранных глав регионов ещё большую ответственность.

"Потому что проблем очень много. Там, где аварийное жильё, люди в конце концов из трущоб должны выехать или нет? Там, где не хватает ещё, к сожалению, до сих пор места в дошкольных учебных заведениях, там, где люди ещё водят своих детей в школы с тремя сменами и так далее, где не хватает врачей скорой помощи, где вопросы ещё не решены с проблемами рынка труда, где есть ещё вопросы, связанные с демографией. Вопросов очень много, очень много", - отметил Путин.

И для того, чтобы эффективно идти вперёд у страны есть всё, подчёркивает президент. И общие результаты в значительной степени зависеть будут от того, как свою работу в регионах выполнит губернаторский корпус.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр"

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