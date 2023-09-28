Путин вспомнил о встречах с Расулом Гамзатовым

Президент посетил концерт, посвященный 100-летию со дня рождения поэта

В четверг вечером президент России Владимир Путин выступил в Государственном Кремлевском дворце на концерте, посвященном 100-летию со дня рождения Расула Гамзатова.

Глава государства отметил, что масштабность художественного мышления поэта его потрясает. Владимир Путин подчеркнул, что стихи Гамзатова вдохновляют нас и сегодня, когда решается судьба России, когда мы защищаем всё то, что нам дорого.

"Я благодарен судьбе за встречи с этим поистине великим человеком. За возможность слушать его образную, сочную, народную речь. Восхищаться глубиной его мысли", - отметил Путин.

Напомним, накануне глава МИД России Сергей Лавров вспомнил слова поэта Федора Тютчева о схватке России и Европы.

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