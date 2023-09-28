Польский вертолет дважды вторгся в воздушное пространство Белоруссии

В небо была поднята авиация
Минобороны Белоруссии зафиксировало нарушение воздушным судном Польши границы страны. Инцидент произошел в промежутке между 15 и 16 часами.
Как рассказали в ведомстве, около 15:00 средства радиолокационного обнаружения зафиксировали приближение польского вертолета к границе Белоруссии. Спустя 20 минут воздушное судно нарушило госграницу и залетело примерно на полкилометра вглубь территории республики.
Еще через час вертолет вновь залетел на территорию Белоруссии примерно на 300 метров.
В связи с инцидентом в небо была поднята дежурная авиация ВВС Белоруссии, отмечает БЕЛТА.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"