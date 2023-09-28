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Польский вертолет дважды вторгся в воздушное пространство Белоруссии

19:10
  • четверг
  • 28 сентября 2023

В небо была поднята авиация

Минобороны Белоруссии зафиксировало нарушение воздушным судном Польши границы страны. Инцидент произошел в промежутке между 15 и 16 часами.

Как рассказали в ведомстве, около 15:00 средства радиолокационного обнаружения зафиксировали приближение польского вертолета к границе Белоруссии. Спустя 20 минут воздушное судно нарушило госграницу и залетело примерно на полкилометра вглубь территории республики.

Еще через час вертолет вновь залетел на территорию Белоруссии примерно на 300 метров.

В связи с инцидентом в небо была поднята дежурная авиация ВВС Белоруссии, отмечает БЕЛТА.

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