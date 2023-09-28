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Полковник СБУ восхитился мощью российской армии

19:41
  • четверг
  • 28 сентября 2023

Киеву сложно сражаться с Россией

Россия остается сильным врагом с мощной армией. Об этом заявил полковник СБУ Роман Костенко. В частности, украинский военный отметил российские подразделения морской пехоты, десантников, спецназ и артиллерию.
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По словам Костенко, Киеву сложно сражаться с Россией, поскольку ВС России, имеющие боевой опыт, гораздо лучше подготовлены, передает РИА Новости.

Ранее экс-разведчик корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил: если Киев продолжит затягивать конфликт до тех пор, пока физически не сможет защищать себя, он рискует потерять еще большую территорию.

Также СМИ отмечают, что ударная авиация ВС России сможет с легкостью уничтожить переданные украинской армии танки M1 Abrams.

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