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Финляндия усилила контроль за транзитом российских автомобилей

20:15
  • четверг
  • 28 сентября 2023

На КПП "Нейден" круглосуточно дежурит таможенный патруль

В Финляндии усилили контроль границы с Норвегией для остановки транзита автомобилей из России через норвежскую территорию. Об этом в четверг пишет ТАСС со ссылкой на интернет-издание The Barents Observer.

Отмечается, что на КПП "Нейден" круглосуточно дежурит совместный таможенный патруль Финляндии и Норвегии. Меры безопасности также усилили на пяти трассах, соединяющих эти страны.

Напомним, после разъяснения Еврокомиссией вопросов применения антироссийских санкций ряд государств запретил въезд на свою территорию машин, зарегистрированных в России.

В финской таможне позже сообщили, что въехать в Финляндию на личном автомобиле с российскими номерами могут граждане государств - членов Евросоюза и их родственники.

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