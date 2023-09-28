Финляндия усилила контроль за транзитом российских автомобилей

На КПП "Нейден" круглосуточно дежурит таможенный патруль
В Финляндии усилили контроль границы с Норвегией для остановки транзита автомобилей из России через норвежскую территорию. Об этом в четверг пишет ТАСС со ссылкой на интернет-издание The Barents Observer.
Отмечается, что на КПП "Нейден" круглосуточно дежурит совместный таможенный патруль Финляндии и Норвегии. Меры безопасности также усилили на пяти трассах, соединяющих эти страны.
Напомним, после разъяснения Еврокомиссией вопросов применения антироссийских санкций ряд государств запретил въезд на свою территорию машин, зарегистрированных в России.
В финской таможне позже сообщили, что въехать в Финляндию на личном автомобиле с российскими номерами могут граждане государств - членов Евросоюза и их родственники.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"