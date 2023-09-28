Скандал разгорелся на этой неделе

Университет Альберты в Канаде публично объявил, что он закрывает фонд имени украинского эсэсовца Ярослава Хунки и возвращает деньги.

То, что у Хунки и его семьи есть образовательный фонд в университете Альберты, обнаружило российское посольство, после чего обратилось к руководству образовательного учреждения.

"Работы посольства здесь оказалась своевременной и правильной", - отметил посол РИА Новости.

История с чествованием 98-летнего ветерана СС Ярослава Хунки на заседании канадского парламента активно разлетелась по мировым СМИ и вызвала большой резонанс. Хунк, который ранее носил украинскую фамилию Гунько, участвовал в систематическом истреблении еврейского населения Украины.

Ответственность за приглашение нациста в парламент взял на себя спикер палаты общин Энтони Рота. Кроме того, накануне свои извинения принес премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

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