ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Канаде закрыли фонд нациста Хунки

21:47
  • четверг
  • 28 сентября 2023

Скандал разгорелся на этой неделе

Университет Альберты в Канаде публично объявил, что он закрывает фонд имени украинского эсэсовца Ярослава Хунки и возвращает деньги.
ФРГ оправдала присутствие своего посла при чествовании нациста в Канаде

То, что у Хунки и его семьи есть образовательный фонд в университете Альберты, обнаружило российское посольство, после чего обратилось к руководству образовательного учреждения.

"Работы посольства здесь оказалась своевременной и правильной", - отметил посол РИА Новости.

История с чествованием 98-летнего ветерана СС Ярослава Хунки на заседании канадского парламента активно разлетелась по мировым СМИ и вызвала большой резонанс. Хунк, который ранее носил украинскую фамилию Гунько, участвовал в систематическом истреблении еврейского населения Украины.

Ответственность за приглашение нациста в парламент взял на себя спикер палаты общин Энтони Рота. Кроме того, накануне свои извинения принес премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Ветеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка
Ветеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.