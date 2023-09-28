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Кремль подтвердил встречу Путина и Хафтара

21:16
  • четверг
  • 28 сентября 2023

Обсуждали события в Ливии

Кремль подтвердил встречу Владимира Путина и командующего Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифа Хафтара. 

Как сообщил пресс-секретарь президента, встреча прошла сегодня в Кремле.

"Да, мы подтверждаем эту встречу. Обсуждалась ситуация в Ливии и в регионе в целом", - сказал Дмитрий Песков (цитата по ТАСС).

Ранее о том, что Хафтар встретился с Путиным сообщали в ЛНА. Обсуждалось развитие событий в Ливии, а также двусторонние отношения между странами.

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