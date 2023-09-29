Россия распространила в Совбезе ООН проект заявления по "Северным потокам"

Москва недовольна ходом расследования западных стран

Российская делегация распространила проект заявления председателя Совета Безопасности ООН по теракту на газопроводах системы "Северный поток". Об этом в четверг, 28 сентября, рассказал первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский.

Как написал дипломат в своем Telegram-канале, "посмотрим, какие маневры будут предпринимать наши западные коллеги, чтобы избежать выражения Советом четкой позиции в этой связи".

Диверсия на "Северных потоках" была совершена еще год назад, однако расследования, которые ведут западные страны, до сих пор не дали никаких результатов. Независимые эксперты утверждают, что теракт был организован американскими властями.

Спикер Кремля Дмитрий Песков выразил убежденность в том, что террористическая атака на "Северные потоки" была организована США и Великобританией. Он подчеркнул, что позиция российских спецслужб совпадает с информацией, которую опубликовал в связи с этим американский журналист Сеймур Херш.

При этом ученые из Норвегии, расследующие атаку на газопроводы "Северный поток-1" и "Северный поток-2", сообщили, что в сентябре 2022 года, когда произошел теракт, зафиксировали четыре, а не два взрыва.

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