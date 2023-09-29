Киев регулярно пытается атаковать территорию России

В ночь на пятницу, 29 сентября, российская система противовоздушной обороны пресекла новые попытки киевского режима устроить теракты в России. Об этом рассказали в Министерстве обороны.

В ведомстве уточнили, что за минувшую ночь Украина свыше десятка раз предпринимала попытки нанести удары по территории России, используя с этой целью беспилотные летательные аппараты самолетного типа.

Силы ПВО России сбили десять таких дронов над Курской областью, еще один БПЛА был ликвидирован над Калужской областью, сообщает ТАСС.

Россия не оставляет действия киевского режима без ответа. Ранее сообщалось, что начиненный взрывчаткой российский беспилотник поразил истребитель МиГ-29 на взлетно-посадочной полосе авиабазы Долгинцево у Кривого Рога.

Источники рассказали, что после предпринятой Киевом попытки атаковать Кремль с помощью дрона американские власти запретили главкому ВСУ Валерию Залужному применять поставленные США вооружения для нанесения ударов по России.

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