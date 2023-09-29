Профессор ВШЭ Григорьев рассказал, когда нормализуется ситуация с ценами на бензин

Вводимые правительством ограничения не сработают за один день

В пятницу в Госдуму будет внесен проект федерального бюджета на следующий год и трехлетнюю перспективу. Как сообщил на Московском финансовом форуме глава Минэкономразвития Максим Решетников, бюджет получился "крепким" прежде всего по нефтегазовым доходам и другим предпосылкам, позволяющим делать уверенные прогнозы.

В каком же состоянии находится наш топливно-энергетический сектор, учитывая, что по нему пришелся самый сильный удар санкций? Как развивается ситуация на внутреннем рынке нефтепродуктов? Что нужно сделать для стабилизации цен?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил профессор Высшей школы экономики Леонид Григорьев.

"Открою страшный секрет: в странах, где куплено много электромобилей, не сокращается расход бензина. Вообще, работает тот же механизм, который работал до кризисов и даже до санкций, - когда подскакивает цена бензина, немедленно у компаний возникает соблазн экспортировать. В прежние времена проводилось множество ограничительных мероприятий, чтобы сдержать экспорт. Но надо понимать, что ограничения не работают за один день. Придет зима, подскочит спрос, ситуация начнет выравниваться", - отметил эксперт.

Полный комментарий Леонида Григорьева смотрите в видео

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